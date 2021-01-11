В Одессе участились случаи нападения на полицейских при исполнении
Только за сутки было зафиксировано два таких случая в разных местах, об этом пишет местное издание «
Так, в Одессе пострадал страж порядка при попытке усмирить дебошира, на которого в райотдел пожаловались соседи по подъезду. 48-летний злоумышленник встретил 26-летнего лейтенанта полиции на пороге квартиры с кулаками и не только его избил, но и спустил с лестницы.
Инцидент произошел 10 января около 22:00 во время отработки вызова по адресу переулок Вознесенский, 24. Полицейский доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой живота.
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Дебошира задержали и доставили в отделение полиции.
Еще один полицейский пострадал вчера, 10 января. Вечером на перекрестке Успенской и Ришельевской улиц экипаж патрульных пытался угомонить пьяного хулигана. 22-летний парень толкнул полицейскую и она ударилась головой о служебный автомобиль.
Пострадавшую отвезли в 11-ю больницу, где у нее констатировали закрытую черепно-мозговую травму и подозрение на сотрясение мозга.
Хулигану грозит до 3 лет тюрьмы.
До этого мы сообщали, что в Одесской области агрессивный мужчина напал на полицейского
Происшествие случилось в одной из лесопасодок неподалеку от Ананьева.
Согласно версии, полицейский проверял информацию о незаконной вырубке сосен в одной из лесопосадок.
Неожиданно к правоохранителю подбежал местный житель и ударил его по голове металлической трубой, причинив черепно-мозговую травму. Полицейскому удалось усмирить агрессивного мужчину и доставить в райотдел.
После пострадавший обратился за медицинской помощью. 35-летний нападавший причину своих действий объяснить не смог.
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