Настоящая зима пришла в Одесскую область
Сегодня 11 января, как и обещали синоптики, в некоторых южных районах нашей области выпал снег.
Так, днем снегом укрыло Сарату, Тарутино и некоторые близлежащие села. Фотографиями снежных пейзажей поделились местные жители, пишет
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Нужно сказать, что саму Одессу снег пока обошел стороной, однако метеорологи прогнозировали осадки в виде мокрого снега, а также небольшой мороз.
Ранее мы сообщали, что начиная с 11 января Одесский регион окажется под влиянием мощного Азорского циклона, который принесет похолодание и осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Кроме того, температура опустится ниже нуля градусов.
Морозы после дождей приведут к гололеду, поэтому водителям стоит быть особенно внимательным на дорогах. Также пешеходам тоже следует быть осторожнее, не забывать о травмоопасности.
Если верить прогнозу синоптиков, во вторник, 12 января, в Одессе облачная погода продержится весь день. Возможны небольшие осадки в виде снега. На улицах города образуется гололед и гололедица.
Температура воздуха ночью будет 0 градусов, днем не больше +1.
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