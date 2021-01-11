Настоящая зима пришла в Одесскую область

Сегодня 11 января, как и обещали синоптики, в некоторых южных районах нашей области выпал снег.

Так, днем снегом укрыло Сарату, Тарутино и некоторые близлежащие села. Фотографиями снежных пейзажей поделились местные жители, пишет Думская.

Нужно сказать, что саму Одессу снег пока обошел стороной, однако метеорологи прогнозировали осадки в виде мокрого снега, а также небольшой мороз.

Ранее мы сообщали, что начиная с 11 января Одесский регион окажется под влиянием мощного Азорского циклона, который принесет похолодание и осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Кроме того, температура опустится ниже нуля градусов.

Морозы после дождей приведут к гололеду, поэтому водителям стоит быть особенно внимательным на дорогах. Также пешеходам тоже следует быть осторожнее, не забывать о травмоопасности.

Если верить прогнозу синоптиков, во вторник, 12 января, в Одессе облачная погода продержится весь день. Возможны небольшие осадки в виде снега. На улицах города образуется гололед и гололедица.

Температура воздуха ночью будет 0 градусов, днем не больше +1.

Напомним, что коварная стихия надвигается на Одессу, когда ждать непогоды: "ливни, шквалы и похолодание"

Как сообщала Politeka, птицы разбросаны по всему пляжу: в сети показали трагические последствия салюта в Одессе, кадры

Также Politeka писала, что «Вот это начало 2021 года»: видео аномалии в Одесской области, проснулись даже пчелы