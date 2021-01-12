Известный ученый и экс-сценарист команды КВН «Одесские джентльмены» Евгений Черноиваненко скончался от китайского вируса

Об этом сообщили его коллеги на страницах соцсетей, передает Politeka.net

Известно, что мужчина болел коронавирусом и с 21 декабря находился в реанимации. Уже шел на поправку, однако истощенный другими болезнями организм не выдержал.

Его сердце остановилось 11 января.

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Евгений Черноиваненко был деканом филологического факультета ОНУ имени Мечникова с 2003 года.

«Был уважаемым и профессиональным человеком, мастером своего дела, посвятившим свою жизнь науке и образованию. Это невосполнимая утрата для семьи и преподавателей», – говорится в сообщении.

Также он был экс-сценаристом команды КВН «Одесские джентльмены».

Ранее мы уже писали, что в Одессе сокращается количество заразившихся на ковид, однако радоваться пока рано.

Так, в городе заметно снизилось количество госпитализаций больных с Covid-19, в то же время увеличивается число пациентов, которые поступают, уже находясь в тяжелом состоянии. Об этом в ходе заседания оперативного штаба заявила глава горздра Елена Якименко.

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