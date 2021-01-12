Стало известно, сколько нарушений выявили полицейские за первые дни нового локдауна в Одесской области
Итоги подвели на сайте Нацполиции и рассказали о них, передает Politeka.net
В частности, с 8 по 10 января, стражи порядка уже успели составить 261 протокол о нарушении ограничений во время «карантина зимних каникул».
Нарушения касались работы магазинов и развлекательных учреждений, а также нахождения людей в общественных местах без средств индивидуальной защиты.
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Уточним, что для обычных граждан штраф за нахождение в общественном месте без маски составляет от 170 до 255 гривен. Для предпринимателей нарушение правил карантина обойдется от 17 000 до 34 000 гривен, а для должностных лиц от 34 000 до 170 000.
До этого мы сообщали, что всё больше мелких магазинов и кафе закрываются по всей Одессе.
Они не смогли пережить карантинных ограничений и обанкротились. Так, к примеру, на улице Торговой перестала работать буквально каждая вторая торговая точка.
А в рядом расположенных мусорных контейнерах валяются манекены из еще недавно работающих магазинов.
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