Стало известно, сколько нарушений выявили полицейские за первые дни нового локдауна в Одесской области

Итоги подвели на сайте Нацполиции и рассказали о них, передает Politeka.net

В частности, с 8 по 10 января, стражи порядка уже успели составить 261 протокол о нарушении ограничений во время «карантина зимних каникул».

Нарушения касались работы магазинов и развлекательных учреждений, а также нахождения людей в общественных местах без средств индивидуальной защиты.

Уточним, что для обычных граждан штраф за нахождение в общественном месте без маски составляет от 170 до 255 гривен. Для предпринимателей нарушение правил карантина обойдется от 17 000 до 34 000 гривен, а для должностных лиц от 34 000 до 170 000.

До этого мы сообщали, что всё больше мелких магазинов и кафе закрываются по всей Одессе.

Они не смогли пережить карантинных ограничений и обанкротились. Так, к примеру, на улице Торговой перестала работать буквально каждая вторая торговая точка.

А в рядом расположенных мусорных контейнерах валяются манекены из еще недавно работающих магазинов.

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