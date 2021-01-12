В Одессе нетрезвый мужчина с бутылкой в руках возомнил себя регулировщиком и принялся указывать водителям, куда им ехать
Курьезное видео показали в в Telegram-канале "Х Одесса", передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)
По данным канала, 11 января в светлое время суток очевидцы заметили, как на нерегулируемом пешеходном переходе находился местный житель, который, по всей видимости, пребывая навеселе принялся регулировать дорожное движение. Одессит активно жестикулировал и показывал автомобилистам, когда можно ехать, а когда необходимо остановится и пропустить пешеходов.
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Происшествие случилось в ночь на 12 января на Французском бульваре.
Водитель за рулем автомобиля Toyota Prado протаранил фасад фирменного магазина по продаже вина и шампанского торговой марки «Французский бульвар».
По данным инспекторов, 29-летний водитель не выбрал безопасную скорость, не учел дорожных обстоятельств, не справился с управлением и влетел в здание магазина.
К счастью, жертв и пострадавших людей в дорожно-транспортном происшествии нет.
Полицейские составили на автомобилиста административные материалы по ст. 124 КУоАП.
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