В Одессе нетрезвый мужчина с бутылкой в руках возомнил себя регулировщиком и принялся указывать водителям, куда им ехать

Курьезное видео показали в в Telegram-канале "Х Одесса", передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

По данным канала, 11 января в светлое время суток очевидцы заметили, как на нерегулируемом пешеходном переходе находился местный житель, который, по всей видимости, пребывая навеселе принялся регулировать дорожное движение. Одессит активно жестикулировал и показывал автомобилистам, когда можно ехать, а когда необходимо остановится и пропустить пешеходов.

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Происшествие случилось в ночь на 12 января на Французском бульваре.

Водитель за рулем автомобиля Toyota Prado протаранил фасад фирменного магазина по продаже вина и шампанского торговой марки «Французский бульвар».

По данным инспекторов, 29-летний водитель не выбрал безопасную скорость, не учел дорожных обстоятельств, не справился с управлением и влетел в здание магазина.

К счастью, жертв и пострадавших людей в дорожно-транспортном происшествии нет.

Полицейские составили на автомобилиста административные материалы по ст. 124 КУоАП.

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