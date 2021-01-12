За прошлые сутки от китайского вируса скончались двадцать один человек в Одесской области

Такую информацию обнародовали в СНБО, передает Politeka.net

Так, по состоянию на 12 января в Одессе и области выявлено 315 новых случаев инфицирования.

Всего за время пандемии число заболевших на Одесчине достигло 76 тысяч 290 человек.

Стоит сказать, что количество больных значительно превышает данные официальной статистики. Многие заболевшие по разным причинам не сдают тесты и не учтены в отчетах Минздрава.

К сожалению, не справились с болезнью и скончались 21 человек только за последние сутки. Общее число жертв за время пандемии - 1161. Полностью излечиться удалось 57167 пациентам, 17962 болеют, у 78082 подозревают коронавирус.

До этого мы сообщали, что известный ученый и экс-сценарист команды КВН «Одесские джентльмены» Евгений Черноиваненко скончался от китайского вируса.

Мужчина долгое время болел коронавирусом и с 21 декабря находился в реанимации. Уже шел на поправку, однако истощенный другими болезнями организм не выдержал.

Его сердце остановилось 11 января.

Евгений Черноиваненко был деканом филологического факультета ОНУ имени Мечникова с 2003 года.

«Был уважаемым и профессиональным человеком, мастером своего дела, посвятившим свою жизнь науке и образованию. Это невосполнимая утрата для семьи и преподавателей», – рассказали его коллеги.

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