За прошлые сутки от китайского вируса скончались двадцать один человек в Одесской области
Такую информацию обнародовали в СНБО, передает Politeka.net
Так, по состоянию на 12 января в Одессе и области выявлено 315 новых случаев инфицирования.
Всего за время пандемии число заболевших на Одесчине достигло 76 тысяч 290 человек.
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Стоит сказать, что количество больных значительно превышает данные официальной статистики. Многие заболевшие по разным причинам не сдают тесты и не учтены в отчетах Минздрава.
К сожалению, не справились с болезнью и скончались 21 человек только за последние сутки. Общее число жертв за время пандемии - 1161. Полностью излечиться удалось 57167 пациентам, 17962 болеют, у 78082 подозревают коронавирус.
До этого мы сообщали, что известный ученый и экс-сценарист команды КВН «Одесские джентльмены» Евгений Черноиваненко скончался от китайского вируса.
Мужчина долгое время болел коронавирусом и с 21 декабря находился в реанимации. Уже шел на поправку, однако истощенный другими болезнями организм не выдержал.
Его сердце остановилось 11 января.
Евгений Черноиваненко был деканом филологического факультета ОНУ имени Мечникова с 2003 года.
«Был уважаемым и профессиональным человеком, мастером своего дела, посвятившим свою жизнь науке и образованию. Это невосполнимая утрата для семьи и преподавателей», – рассказали его коллеги.
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