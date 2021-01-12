На пляже в Одессе зарезали мужчину

Убийство произошло в заброшенном здании ресторана на Ланжероне. Об этом сообщает издание « Думская » со ссылкой на источники в одесской прокуратуре.

Бездыханное тело мужчины обнаружили поздно вечером 11 января. Полицейские уже установили его личность. Им оказался 32-летний местный житель без определенного места жительства и работы.

По данным издания, он скончался от ножевых ранений.

Полицейские уже установили и задержали предполагаемого преступника. Это приезжий из Киевской области, ему 35 лет.

В беседе с правоохранителями подозреваемый признался, что сначала они распивали с жертвой алкоголь, а потом поссорились и он пырнул его ножом в спину.

В сети показали фото с места преступления.

До этого мы сообщали, что в Одессе сын поссорился с родным отцом и зарезал его в свой день рождения.

Кровавое убийство произошло на улице Старицкого 20/3 в Малиновском районе.

Одессит пришел к бывшей жене в гости, чтобы отметить 25-летние сына. За столом родители начали конфликтовать, сын стал на сторону матери и завязалась драка.

В какой-то момент именинник схватил со стола раскладной нож и ударил несколько раз отца в шею.

49-летний мужчина умер на месте. Скорая приехала и констатировала его смерть, а полиция открыло уголовное дело по статье умышленное убийство. Парню грозит до 10 лет тюрьмы.

Также мы сообщали, что в конце прошлого 2020 года пьяный отец повздорил с сыном и ударил его ножом несколько раз.

Напомним, что одессит зарезал друга после оскорблений: "назвал плохим семьянином"

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