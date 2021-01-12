На пляже в Одессе зарезали мужчину
Убийство произошло в заброшенном здании ресторана на Ланжероне. Об этом сообщает издание «
Бездыханное тело мужчины обнаружили поздно вечером 11 января. Полицейские уже установили его личность. Им оказался 32-летний местный житель без определенного места жительства и работы.
По данным издания, он скончался от ножевых ранений.
Полицейские уже установили и задержали предполагаемого преступника. Это приезжий из Киевской области, ему 35 лет.
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В беседе с правоохранителями подозреваемый признался, что сначала они распивали с жертвой алкоголь, а потом поссорились и он пырнул его ножом в спину.
В сети показали фото с места преступления.
До этого мы сообщали, что в Одессе сын поссорился с родным отцом и зарезал его в свой день рождения.
Кровавое убийство произошло на улице Старицкого 20/3 в Малиновском районе.
Одессит пришел к бывшей жене в гости, чтобы отметить 25-летние сына. За столом родители начали конфликтовать, сын стал на сторону матери и завязалась драка.
В какой-то момент именинник схватил со стола раскладной нож и ударил несколько раз отца в шею.
49-летний мужчина умер на месте. Скорая приехала и констатировала его смерть, а полиция открыло уголовное дело по статье умышленное убийство. Парню грозит до 10 лет тюрьмы.
Также мы сообщали, что в конце прошлого 2020 года пьяный отец повздорил с сыном и ударил его ножом несколько раз.
Напомним, что одессит зарезал друга после оскорблений: "назвал плохим семьянином"
Как сообщала Politeka, на Одесчине молодчик напал на школьницу прямо на улице, жители рассказали увиденное: "задрал юбку и ..."
Также Politeka писала, что на Одесчине разбойник ворвался в дом инвалида: "сначала избил, а потом потребовал..."