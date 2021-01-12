В Одессе сотрудники экстренных служб проводят эвакуацию людей из-за минирования

Сообщение о заложенных взрывчатках в девяти зданиях в Одессе поступило на электронный адрес полиции в 10 утра, 12 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУНП, передает Politeka.net

По всем адресам на объекты срочно направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники и кинологи.

Сообщается, что Малиновский районный суд приостановил работу. Проводится эвакуация посетителей и работников суда.

Стоит отметить, что сообщения о минировании в Одессе довольно частое явление.

В декабре месяце прошлого года под удар попали учебные заведения в городе.

Сначала на электронный адрес полиции пришло анонимное сообщение о минировании 4 школ, на второй день "заминировали" сразу 5 гимназий, а через несколько дней в полиции получили анонимное сообщение о взрывчатке в десяти одесских школах.

Стоит обратить внимание, что с каждым днем число учебных заведений увеличивалось.

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Убийство произошло в заброшенном здании ресторана на Ланжероне.

Бездыханное тело мужчины обнаружили поздно вечером 11 января. Полицейские уже установили его личность. Им оказался 32-летний местный житель без определенного места жительства и работы. Он скончался от ножевых ранений.

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