В Одессе сотрудники экстренных служб проводят эвакуацию людей из-за минирования
Сообщение о заложенных взрывчатках в девяти зданиях в Одессе поступило на электронный адрес полиции в 10 утра, 12 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУНП, передает Politeka.net
По всем адресам на объекты срочно направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники и кинологи.
Сообщается, что Малиновский районный суд приостановил работу. Проводится эвакуация посетителей и работников суда.
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Стоит отметить, что сообщения о минировании в Одессе довольно частое явление.
В декабре месяце прошлого года под удар попали учебные заведения в городе.
Сначала на электронный адрес полиции пришло анонимное сообщение о минировании 4 школ, на второй день "заминировали" сразу 5 гимназий, а через несколько дней в полиции получили анонимное сообщение о взрывчатке в десяти одесских школах.
Стоит обратить внимание, что с каждым днем число учебных заведений увеличивалось.
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