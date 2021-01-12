Что было в записке?

В Одесской области нашли тела застреленных супругов, а рядом предсмертную записку

Тела обнаружили утром, 12 января, в селе Виноградовка, Болградского района, возле них лежало охотничье ружье. Трагические подробности рассказали на сайте Нацполиции, передает Politeka.net.

По предварительным данным, 60-летний мужчина застрелил свою 53-летнюю супругу. Об этом говорится в предсмертной записке, которую нашли правоохранители.

Соседи погибших утверждают, что накануне супружеская пара очень громко ссорилась.

По факту смерти супругов сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

До этого мы сообщали, что молодой одессит начал стрелять по правоохранителям, которые прибыли к нему с обыском. Происшествие случилось рано утром на улице Станционной.

Так, правоохранители прибыли с обыском к 23-летнему мужчине, который подозревается в мошенничестве. Однако гражданин начал сопротивляться, отказался пускать в дом правоохранителей и открыл по ним стрельбу с травматического пистолета.

На место происшествия прибыли бойцы КОРДа, а также руководство полиции города. Во время штурма злоумышленника обезвредили и задержали. В результате инцидента никто не пострадал.

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