В Одессе случилось тройное ДТП, в котором есть пострадавший

Утром 12 января не поделили дорогу внедорожник Toyota Land Cruiser, грузовик МАН с цистерной и автомобиль ВАЗ-2107. Подробности рассказали в пресс-службе патрульной полиции, передает Politeka.net

Три автомобиля столкнулись утром на пересечении Николаевской дороги и улицы Лиманной.

По данным инспекторов, водитель автомобиля ВАЗ на светофоре при выполнении поворота налево на улицу Лиманную, не предоставил преимущество в движении встречному автомобилям Toyota Land Cruiser и МАН, в результате чего произошла авария.

После происшествия в больницу обратился сам виновник ДТП водитель ВАЗа.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщали, в Одессе элитный внедорожник влетел и разбил витрину магазина.

Происшествие случилось в ночь на 12 января на Французском бульваре.

Водитель за рулем автомобиля Toyota Prado протаранил фасад фирменного магазина по продаже вина и шампанского торговой марки «Французский бульвар».

По данным инспекторов, 29-летний водитель не выбрал безопасную скорость, не учел дорожных обстоятельств, не справился с управлением и влетел в здание магазина.

К счастью, жертв и пострадавших людей в дорожно-транспортном происшествии нет.

Полицейские составили на автомобилиста административные материалы по ст. 124 КУоАП.

Напомним, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура

А еще Politeka писала про страшную аварию на Молдаванке в Одессе: что известно о жертвах ДТП и в каком состоянии выжившие

Также Politeka сообщала, что авто слетело с Объездной дороги прямо в воду: кадры происходящего