В Одессе случилось тройное ДТП, в котором есть пострадавший
Утром 12 января не поделили дорогу внедорожник Toyota Land Cruiser, грузовик МАН с цистерной и автомобиль ВАЗ-2107. Подробности рассказали в пресс-службе патрульной полиции, передает Politeka.net
Три автомобиля столкнулись утром на пересечении Николаевской дороги и улицы Лиманной.
По данным инспекторов, водитель автомобиля ВАЗ на светофоре при выполнении поворота налево на улицу Лиманную, не предоставил преимущество в движении встречному автомобилям Toyota Land Cruiser и МАН, в результате чего произошла авария.
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После происшествия в больницу обратился сам виновник ДТП водитель ВАЗа.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее мы сообщали, в Одессе элитный внедорожник влетел и разбил витрину магазина.
Происшествие случилось в ночь на 12 января на Французском бульваре.
Водитель за рулем автомобиля Toyota Prado протаранил фасад фирменного магазина по продаже вина и шампанского торговой марки «Французский бульвар».
По данным инспекторов, 29-летний водитель не выбрал безопасную скорость, не учел дорожных обстоятельств, не справился с управлением и влетел в здание магазина.
К счастью, жертв и пострадавших людей в дорожно-транспортном происшествии нет.
Полицейские составили на автомобилиста административные материалы по ст. 124 КУоАП.
Напомним, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура
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