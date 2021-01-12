Одесситов предупредили, что на их автомобили стала посягать шайка воров, которые орудуют в городе

Тревожное послание оставила местная жительница Лола Конюкова в известном паблике «Черный список Одесса», передает Politeka.net

Она рассказала, что на Черемушках в районе 10 квартала, машины бомбят со страшной силой: снимают номера, зеркала, ломают замки пытаясь проникнуть в салон и багажни. После этого ворюги оставляют номера телефонов, для возврата личных вещей за деньги.

При этом писать заявления в полицию, по словам одесситки, дело совершенно бесполезное.

«По 102 информация проходит, а дальше дело не идет.

Они уже не стесняются и карточки привата скидывают для оплаты "их услуг"!!! Будьте внимательны где ставите свои машины, так как Вам никто не поможет в случае воровства», - сообщила женщина.

Под публикацией пользователи сети включились в бурную дискуссию. Люди уверенны, что без поддержки полиции не обходится, правоохранители «крышуют» воров и имеют свой процент от краж. Также они рассказывают свои истории и говорят, что такое происходит во всех районах Одессы.

«Полиция в доле....она же их и крышует», «Тут к сожалению работает только одна схема: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЛАТИТЬ. ЗА номера например просят 200 а новые напечатать 400. Да обидно, но пусть мрази просто так побегают. А пока два из трех платят такой "бизнес", безусловно именно мусорской, будет и дальше процветать»,

«Да друг вчера показывал фото своей машины, сняли все что могли снять, капот, бампера, фары, просто раздели до потрохов. Военный переулок»,

«Вузов кий та же история и та же схема. Полиции у нас нет от слова совсем. Более того они имеют свой % от этого всего, начиная с квартирников и кончая щипачами в транспорте((((«, - пишут люди.

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