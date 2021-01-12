В Одесском зоопарке в этом году случилось первое пополнение

Радостным известием поделились сотрудники зоопарка, передает Politeka.net

Так, во вторник 12 января стало известно, что на свет появились двое детенышей у пары камерунских овец.

Как рассказал директор зоопарка Юрий Беляков, малыши-камерунчики и их мама чувствуют себя хорошо.

“Родились два детеныша, обе девочки”, - говорит он.

Также директор отметил, что камерунские овцы не являются редкой породой. Обычно первыми дают потомство копытные, которыми и являются этот вид овец.

Напомним, что сейчас зоопарк закрыт для посещений в связи с карантинными ограничениями, которые продляться до 24 января.

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