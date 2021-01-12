Водители и пассажиры, а также местные жители регулярно мусорят на обочинах трасс в Одесской области
На уборку обочин дорог и лесопосадкок вдоль трасс дорожникам приходится тратить немалые средства. Об этом
В частности, в текущем году из госбюджета выделено 364,4 млн грн. на эксплуатацию автомагистралей региона. Из них 2 % 7,7 млн грн., будет направлено на уборку мусора.
В Службе обратили внимание, что эти средства, могли бы быть направлены на улучшение дорожных условий и повышение безопасности движения.
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«В наших силах всем вместе сделать Одесскую область чистой и привлекательной. Для этого нужно совсем немного - не бросать мусор на улицах, из окна автомобиля, на обочинах, в лесу и себе под ноги. Мы не должны сорить там, где живем. Давайте вместе заботиться о чистоте. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», - призвали дорожники.
До этого мы сообщали, что в одном из районов Одессы с каждым днем растет стихийная свалка
Об этом встревоженные жители сообщили на сайте «Единный центр обращения граждан».
Так, местные сообщают об образовании мусора в Малиновском районе города на улице Бабеля.
Напомним, что детскую больницу в Одессе завалили мусором, видео безобразия.
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