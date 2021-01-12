В среду, 13 января в Одессе прогнозируются обильные осадки и налипание мокрого снега

Об ухудшении погодных условий предупредили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

По данным синоптиков, в Одессе утро и день будут облачными, и только вечер порадует жителей ясным небом. Ночью будет идти сильный снег, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.

Ветер северный 9-14 метров в секунду.

Температура ночью и днем около 0°С.

По Одесской области прогнозируется облачность. Ночью и утром осадки, преимущественно в виде мокрого снега, налипания

мокрого снега, местами гололед, гололедица. Днем местами небольшие осадки.

Ветер северный 9-14 метров в секунду Температура ночью, днем от 4°С мороза до 1°С тепла.

На автодорогах области видимость во время осадков 1-2 км.

До этого мы сообщали, что во вторник 11 января, во второй половине на юге в Одесской области пошел снег.

Так, осадки выпали в Сарате, Тарутино и Болграде. Фотографиями зимних пейзажей поделились местные жители в соцсетях.

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