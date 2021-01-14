Посреди заснеженной скользкой трассы Одесса-Киев иномарка столкнулась с грузовиком лоб в лоб
В последнее время погодные условия на территории Одесской области не самые благоприятные для водителей. Скользкая дорога часто стает причиной аварий, в которой гибнут люди.
Так, на трассе Одесса-Киев произошло очередное смертельное ДТП. Эту информацию сообщили в пресс-службе патрульной полиции, передает Politeka.net
В Раздельнянском районе, у села Болгарка водитель Hyundai Elantra не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF. Мужчина легковушки погиб на месте, его данные еще устанавливаются, а его 28-летнюю пассажирку с травмами госпитализировала бригада скорой помощи.
Лобода проиграла рядом с красоткой-мамой в купальнике, кадры с отдыха: "Моложе дочери выглядит"
Звезду "Папиных дочек" нашли мертвым в собственном авто: первые подробности трагедии
51-летняя Дженнифер Лопес ошеломила фигурой на пляже, кадры без прикрас: "Животик и бока"
Полякова, вытирая "слезы", покаялась перед Фреймут, Каменских и Монатиком: "Накликала, простите ребята!"
Как менялась внешность тайной жены Винника за годы работы со звездой: красноречивые фото
По предварительным данным инспекторов, ДТП произошло из-за того, что водитель иномарки не справился с управлением на заснеженной и скользкой дороге.
Не так давно мы сообщали, что в Одессе случилось тройное ДТП, в котором есть пострадавший.
Утром не поделили дорогу внедорожник Toyota Land Cruiser, грузовик МАН с цистерной и автомобиль ВАЗ-2107.
Три автомобиля столкнулись утром на пересечении Николаевской дороги и улицы Лиманной.
По данным инспекторов, водитель автомобиля ВАЗ на светофоре при выполнении поворота налево на улицу Лиманную, не предоставил преимущество в движении встречному автомобилям Toyota Land Cruiser и МАН, в результате чего произошла авария.
После происшествия в больницу обратился сам виновник ДТП водитель ВАЗа.
Напомним, что в больнице Одессы ушел из жизни подросток, несмотря на все усилия врачей: трагические подробности
А еще Politeka писала про страшную аварию на Молдаванке в Одессе: что известно о жертвах ДТП и в каком состоянии выжившие
Также Politeka сообщала, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура