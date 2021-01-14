Посреди заснеженной скользкой трассы Одесса-Киев иномарка столкнулась с грузовиком лоб в лоб

В последнее время погодные условия на территории Одесской области не самые благоприятные для водителей. Скользкая дорога часто стает причиной аварий, в которой гибнут люди.

Так, на трассе Одесса-Киев произошло очередное смертельное ДТП. Эту информацию сообщили в пресс-службе патрульной полиции, передает Politeka.net

В Раздельнянском районе, у села Болгарка водитель Hyundai Elantra не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF. Мужчина легковушки погиб на месте, его данные еще устанавливаются, а его 28-летнюю пассажирку с травмами госпитализировала бригада скорой помощи.

По предварительным данным инспекторов, ДТП произошло из-за того, что водитель иномарки не справился с управлением на заснеженной и скользкой дороге.

Не так давно мы сообщали, что в Одессе случилось тройное ДТП, в котором есть пострадавший.

Утром не поделили дорогу внедорожник Toyota Land Cruiser, грузовик МАН с цистерной и автомобиль ВАЗ-2107.

Три автомобиля столкнулись утром на пересечении Николаевской дороги и улицы Лиманной.

По данным инспекторов, водитель автомобиля ВАЗ на светофоре при выполнении поворота налево на улицу Лиманную, не предоставил преимущество в движении встречному автомобилям Toyota Land Cruiser и МАН, в результате чего произошла авария.

После происшествия в больницу обратился сам виновник ДТП водитель ВАЗа.

Напомним, что в больнице Одессы ушел из жизни подросток, несмотря на все усилия врачей: трагические подробности

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