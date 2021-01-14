Это произошло, когда девушка заходила в транспорт

В одесском троллейбусе девушку сильно ударило током, после того как она взялась за поручень

Об этом очевидцы происшествия рассказали в телеграм-канал «Подслушано Одесса», передает Politeka.net

Инцидент произошел утром 13 января в троллейбусе, который курсирует по маршруту №3.

Это произошло, когда девушка заходила в транспорт.

«Сам момент я не видела, только слышно было как она кричала и плакала на улице. Водитель сразу обесточил транспорт, вызвал скорую, высадил всех пассажиров и находился рядом с девушкой», - рассказала женщина.

Судя по всему, пассажирка, заходя в троллейбус, могла оказаться под электрическим потенциалом, который при условии посадки данного пассажира с очень сырой поверхности, например, из лужи, мог стать ощутимым для человеческого организма.

До этого мы сообщали, что посреди заснеженной скользкой одесской трассы иномарка столкнулась с грузовиком лоб в лоб.

Так, на трассе Одесса-Киев произошло очередное смертельное ДТП.

В Раздельнянском районе, у села Болгарка водитель Hyundai Elantra не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF. Мужчина легковушки погиб на месте, его данные еще устанавливаются, а его 28-летнюю пассажирку с травмами госпитализировала бригада скорой помощи.

По предварительным данным инспекторов, ДТП произошло из-за того, что водитель иномарки не справился с управлением на заснеженной и скользкой дороге.

Напомним, что в больнице Одессы ушел из жизни подросток, несмотря на все усилия врачей: трагические подробности

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