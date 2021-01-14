В одесском троллейбусе девушку сильно ударило током, после того как она взялась за поручень
Об этом очевидцы происшествия рассказали в телеграм-канал «Подслушано Одесса», передает Politeka.net
Инцидент произошел утром 13 января в троллейбусе, который курсирует по маршруту №3.
Это произошло, когда девушка заходила в транспорт.
«Сам момент я не видела, только слышно было как она кричала и плакала на улице. Водитель сразу обесточил транспорт, вызвал скорую, высадил всех пассажиров и находился рядом с девушкой», - рассказала женщина.
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Судя по всему, пассажирка, заходя в троллейбус, могла оказаться под электрическим потенциалом, который при условии посадки данного пассажира с очень сырой поверхности, например, из лужи, мог стать ощутимым для человеческого организма.
До этого мы сообщали, что посреди заснеженной скользкой одесской трассы иномарка столкнулась с грузовиком лоб в лоб.
Так, на трассе Одесса-Киев произошло очередное смертельное ДТП.
В Раздельнянском районе, у села Болгарка водитель Hyundai Elantra не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF. Мужчина легковушки погиб на месте, его данные еще устанавливаются, а его 28-летнюю пассажирку с травмами госпитализировала бригада скорой помощи.
По предварительным данным инспекторов, ДТП произошло из-за того, что водитель иномарки не справился с управлением на заснеженной и скользкой дороге.
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