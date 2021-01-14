В Одессе не поделили дорогу джип и грузовой кран, в результате происшествия пострадали дети

Об этом стало известно из сообщений пресс-службы патрульной полиции, передает Politeka.net

Авария произошла на улице Житомирской. Там водитель автомобиля BMW X5 не справился с управлением и врезался в грузовой кран.

В больницу госпитализировали мальчиков, которые находились в машине. Одному из них 14 лет, второму — 2 года.

На месте работал следователь, который выяснял все причины аварии.

Местный телеграм-канал "Одесса Info" показал кадры ДТП, которые сделаны с видеорегистратора проезжающего авто.

Ранее мы сообщали, что в одной из одесских больниц скончался подросток, который будучи пассажиром, попал в серьезную аварию на трассе Одесса-Рени.

Мальчик умер в реанимации, несмотря на усилия медиков и финансовую поддержку со стороны неравнодушных людей. Ему было всего 17 лет.

Он получил тяжелую черепно-мозговую травму и бригада скорой помощи экстренно доставила пациента из Рени в одесскую больницу, однако спасти подростку жизнь не удалось.

Также мы писали, что посреди заснеженной скользкой трассы Одесса-Киев иномарка столкнулась с грузовиком лоб в лоб. Водитель легковушки погиб на месте, его данные еще устанавливаются, а его 28-летнюю пассажирку с травмами госпитализировала бригада скорой помощи.

Напомним, что в больнице Одессы ушел из жизни подросток, несмотря на все усилия врачей: трагические подробности

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