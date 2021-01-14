С приходом настоящей зимы со снегом и морозами в Одессе стало опасно на дорогах и тротуарах, горожан просят поберечься и быть внимательными

После обильного снегопада 13 января в городе ненадолго была плюсовая температура и снег начал подтаивать, однако к вечеру она снова опустилась ниже нуля и на тротуарах образовался гололед.

В связи с ухудшением ситуации как на дорогах, так и пешеходных коммуникациях одесская мэрия просит горожан максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы Одессы. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице.

Учитывая опасную погоду па сайте горсовета появились адреса травматологических пунктов, которые работают круглосуточно:

- городская больница №5, травмпункт – Лидерсовский бульвар, 11;

- консультативно-диагностический центр городской клинической больницы №1, травмпункт – ул. Болгарская, 38;

- городская клиническая больница №11, травмпункт – ул. Академика Воробьёва, 5;

- консультативно-диагностический центр №29, травмпункт – пр. Добровольского, 100.

Согласно прогнозу синоптиков, из Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Одессе ожидается стабильно холодная погода, поэтому снег на улицах города может задержаться.

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