В Одессе молодой мужчина внезапно выбежал под колеса поезда

Трагический инцидент случился около часа ночи 14 января на железной дороге в районе станции «Шевченко» в Одессе. Об этом Politeka.net узнала из сообщений пресс-службы регионального ГУНП.

Пешеход неожиданно вышел на железнодорожные пути, машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

Мужчина скончался от тяжелых травм на месте. Ему было всего 24 года.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

До этого мы сообщали, в Одесской области 16-летний мальчик лег под колеса поезда и погиб страшной смертью.

Это произошло вблизи станции Выгода в Беляевском районе.

Как стало известно, юноша имел проблемы со здоровьем и неоднократно высказывал намерения покончить с жизнью.

В трагический для него день, он сам лег на железнодорожные пути и при приближении поезда не отреагировал на сигнал машиниста. От полученных ран ребенок погиб на месте.

Также мы сообщали, в Одессе под поезд попала молодая девушка.

Трагический инцидент на железной дороге возле Ленпоселка случился днем в понедельник.

По данным полиции, погибшей оказалась 23-летняя местная жительница, которая переходила через железнодорожные пути в неустановленном месте. Девушка была в наушниках и не услышала предупредительные сигналы, которые подавал машинист, и крики прохожих о приближении локомотива. Медиков и полицейских на место вызвали свидетели происшествия, однако спасти молодую одесситку не удалось.

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