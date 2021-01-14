В Одессе женщину ограбили, пока она ждала маршрутку
Это произошло на улице Академика Королева, рассказали на сайте Нацполиции, передает Politeka.net
К стоящей на остановке общественного транспорта местной жительнице подъехал грабитель на мопеде и не останавливаясь, вырвал из рук потерпевшей рюкзак, в котором лежали мобильный телефон, деньги и другие личные вещи. После этого он уехал, причинив ей ущерб на девять тысяч гривен.
Женщина обратилась с заявлением о краже в полицию и вскоре копы разыскали злоумышленника.
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Им оказался 35-летний одессит, у которого нашли часть похищенных им вещей.
«Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении грабежа по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции указанной статьи, ему грозит до четырех лет лишения свободы», - сообщили в полиции.
Буквально на днях мы сообщали, что в Одессе грабитель подкараулил молодую девушку возле платежного терминала в Приморском районе города, а затем подбежал и вырвал из ее рук смартфон.
Пострадавшая обратилась за помощью в правоохранительные органы и вскоре копы разыскали и задержали грабителя. Нападавшим оказался 27-летий одессит. Похищенный телефон у него изъяли и вернули владелице.
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