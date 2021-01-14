В Одессе женщину ограбили, пока она ждала маршрутку

Это произошло на улице Академика Королева, рассказали на сайте Нацполиции, передает Politeka.net

К стоящей на остановке общественного транспорта местной жительнице подъехал грабитель на мопеде и не останавливаясь, вырвал из рук потерпевшей рюкзак, в котором лежали мобильный телефон, деньги и другие личные вещи. После этого он уехал, причинив ей ущерб на девять тысяч гривен.

Женщина обратилась с заявлением о краже в полицию и вскоре копы разыскали злоумышленника.

Им оказался 35-летний одессит, у которого нашли часть похищенных им вещей.

«Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении грабежа по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции указанной статьи, ему грозит до четырех лет лишения свободы», - сообщили в полиции.

Буквально на днях мы сообщали, что в Одессе грабитель подкараулил молодую девушку возле платежного терминала в Приморском районе города, а затем подбежал и вырвал из ее рук смартфон.

Пострадавшая обратилась за помощью в правоохранительные органы и вскоре копы разыскали и задержали грабителя. Нападавшим оказался 27-летий одессит. Похищенный телефон у него изъяли и вернули владелице.

Напомним, что в под Одессой мужчину выбросили из окна девятого этажа: кадры происходящего

Как сообщала Politeka, в одесском поезде устроили ограбление пассажиров, люди в отчаянии: "Проводники в сговоре"

Также Politeka писала, дерзкий подросток промышляет в Одессе, видео: "Так заколядовал, что вместо «гостинца» унес..."