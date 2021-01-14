В Одессе пожаловались на холод в палатах в детском отделении больницы
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Женщина с годовалым ребенком на руках рассказала, что им пришлось дважды в неделю обратиться за помощью в детское отделение по адресу Валиховский переулок 5, которое находится при медуниверситете.
Ее возмутило состояние, в котором находится указанное лечебное учреждение. А именно температура в палатах, где лежат дети. На фото, которое разместила одесситка видно, что температура на градуснике показывала около +20.
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«Так сложились обстоятельства, что дважды, за неделю ( 8 Января и 12 Января ) пришлось обратиться за помощью для годовалого ребёнка. Условия, с которыми столкнулись, считаю непригодными. Особенно температура в палатах», - написала Кристина Перепелица.
Пользователи сети активно принялись обсуждать ее публикацию, при чем мнения людей разделились. Одни посчитали температуру в палате идеальной для маленьких детей, другие, наоборот, раскритиковали, отметив, что условия в этой больнице оставляют желать лучшего.
«Нормальная температура, в спальных рекомендована для детей 18-20 градусов, а для взрослых 16-18»,
«Температура идеальная. Выше уже перебор для годовалого ребёнка»,
«Для меня это дубарь, и плевать на нормы, если ниже 25 градусов мне очень неуютно, и мучаться, ходить одетой в квартире только потому, что кто-то решил по-другому не вижу смысла. В больнице и так человек себя не комфортно чувствует, а когда еще и не может согреться- сочувствую »,
«Я согласна, что температура 20-21 это нормальная. У нас вот дома 19.9. И ребёнок отлично себя чувствует. Но условия у них конечно оставляют желать лучшего. Я там как-то лежала с ребёнком. Правда это было 22 года назад. Но помню эти условия как страшный сон. И я думаю, что за 22 года там ничего не изменилось. А стало ещё хуже»,
«Условия согласна не лучшие, особенно с годовалым ребенком! Но насчёт температуры 20-21 градус отлично. Зачем устраивать духоту от этого детям только хуже!», - высказались в сети.
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