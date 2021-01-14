Мужчина в очень тяжелом состоянии

Под Одессой водитель джипа на большой скорости залетел под прицеп грузовика и оказался заблокирован в машине

Серьезная авария случилась 14 января, на трассе Одесса-Черноморск возле села Бурлачья Балка. Об этом сообщили в Черноморском отделении Службы чрезвычайных ситуаций и показали кадры спасения мужчины-водителя (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Так, водитель кроссовера KIA не справился с управлением и на огромной скорости врезался в грузовую машину.

Спасатели рассказали, чтобы освободить пострадавшего, им пришлось использовать циркулярную пилу.

Мужчину погрузили на носилки и передали медикам «скорой помощи».

Водителя госпитализировали со множеством травм и его состояние оценивается как крайне тяжёлое.

Ранее мы писали, что в Одессе не поделили дорогу джип и грузовой кран, в результате происшествия пострадали дети.

Авария произошла на улице Житомирской. Там водитель автомобиля BMW X5 не справился с управлением и врезался в грузовой кран.

В больницу госпитализировали мальчиков, которые находились в машине. Одному из них 14 лет, второму — 2 года.

На месте работал следователь, который выяснял все причины аварии.

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