Под Одессой водитель джипа на большой скорости залетел под прицеп грузовика и оказался заблокирован в машине
Серьезная авария случилась 14 января, на трассе Одесса-Черноморск возле села Бурлачья Балка. Об этом сообщили в Черноморском отделении Службы чрезвычайных ситуаций и показали кадры спасения мужчины-водителя (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Так, водитель кроссовера KIA не справился с управлением и на огромной скорости врезался в грузовую машину.
Спасатели рассказали, чтобы освободить пострадавшего, им пришлось использовать циркулярную пилу.
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Мужчину погрузили на носилки и передали медикам «скорой помощи».
Водителя госпитализировали со множеством травм и его состояние оценивается как крайне тяжёлое.
Ранее мы писали, что в Одессе не поделили дорогу джип и грузовой кран, в результате происшествия пострадали дети.
Авария произошла на улице Житомирской. Там водитель автомобиля BMW X5 не справился с управлением и врезался в грузовой кран.
В больницу госпитализировали мальчиков, которые находились в машине. Одному из них 14 лет, второму — 2 года.
На месте работал следователь, который выяснял все причины аварии.
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