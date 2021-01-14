После обильного снегопада, который обрушился на Одессу, жителей призвали готовится к серьезным холода

Похолодание принесет холодный воздух арктического происхождения. Места морозы будут достигать -14 градусов.

Согласно данным сайта sinoptik.ua, уже в пятницу 15 января ожидается значительное снижение температуры, она опуститься до -7 градусов ночью. Днем немного повысится, однако не будет плюсовой.

В субботу, 16 января ночью термометры покажут -10 градусов, днем -6-2.

Так же холодная погода сохранится 17-18 января. Ночью на градусниках будет наблюдаться до 14 градусов нижу нуля.

Из-за ухудшения погодных условий в Одессе на Куликовом поле установили большую палатку для обогрева социально незащищенных слоев начеления.

Рядом будет дежурить машина скорой помощи.

Пункт обогрева будет работать круглосуточно. Посетителей обещают кормить два раза в день. Дважды в сутки будет проводиться и дезинфекция.

Ранее мы писали, что на одесских тротуарах образовался гололед.

Учитывая опасную погоду па сайте горсовета появились адреса травматологических пунктов, которые работают круглосуточно:

- городская больница №5, травмпункт – Лидерсовский бульвар, 11;

- консультативно-диагностический центр городской клинической больницы №1, травмпункт – ул. Болгарская, 38;

- городская клиническая больница №11, травмпункт – ул. Академика Воробьёва, 5;

- консультативно-диагностический центр №29, травмпункт – пр. Добровольского, 100.

Напомним, что коварная стихия надвигается на Одессу, когда ждать непогоды: "ливни, шквалы и похолодание"

Как сообщала Politeka, Одессу засыпет снегом: синоптики предупредили об ухудшении погоды, названа дата

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