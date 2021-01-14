После обильного снегопада, который обрушился на Одессу, жителей призвали готовится к серьезным холода
Похолодание принесет холодный воздух арктического происхождения. Места морозы будут достигать -14 градусов.
Согласно данным сайта sinoptik.ua, уже в пятницу 15 января ожидается значительное снижение температуры, она опуститься до -7 градусов ночью. Днем немного повысится, однако не будет плюсовой.
В субботу, 16 января ночью термометры покажут -10 градусов, днем -6-2.
Лобода проиграла рядом с красоткой-мамой в купальнике, кадры с отдыха: "Моложе дочери выглядит"
Полякова на Мальдивах разразилась гневом в адрес украинцев: "Злые, не слышащие никого, кроме себя... "
Звезду "Папиных дочек" нашли мертвым в собственном авто: первые подробности трагедии
Автобус с украинцами слетел в кювет, есть жертвы: первые детали и кадры трагедии
Кристина Орбакайте неожиданно стала женой известного певца: "Ух ты, у меня новая семья!"
Так же холодная погода сохранится 17-18 января. Ночью на градусниках будет наблюдаться до 14 градусов нижу нуля.
Из-за ухудшения погодных условий в Одессе на Куликовом поле установили большую палатку для обогрева социально незащищенных слоев начеления.
Рядом будет дежурить машина скорой помощи.
Пункт обогрева будет работать круглосуточно. Посетителей обещают кормить два раза в день. Дважды в сутки будет проводиться и дезинфекция.
Ранее мы писали, что на одесских тротуарах образовался гололед.
Учитывая опасную погоду па сайте горсовета появились адреса травматологических пунктов, которые работают круглосуточно:
- городская больница №5, травмпункт – Лидерсовский бульвар, 11;
- консультативно-диагностический центр городской клинической больницы №1, травмпункт – ул. Болгарская, 38;
- городская клиническая больница №11, травмпункт – ул. Академика Воробьёва, 5;
- консультативно-диагностический центр №29, травмпункт – пр. Добровольского, 100.
Напомним, что коварная стихия надвигается на Одессу, когда ждать непогоды: "ливни, шквалы и похолодание"
Как сообщала Politeka, Одессу засыпет снегом: синоптики предупредили об ухудшении погоды, названа дата
Также Politeka писала, что «Вот это начало 2021 года»: видео аномалии в Одесской области, проснулись даже пчелы