На Одесчине полиция и неравнодушные люди более пяти чесов искали троих школьниц, которые ушли щедровать и не вернулись

Их искали по всему Подольску и только после полуночи девочек 11, 13 и 14 лет обнаружил на одной из улиц водитель автобуса локомотивного депо и довез в дежурную часть. Об этом рассказали на портале местной полиции, передает Рoliteka.net

Об исчезновении самой младшей девочки в полицию обратилась встревоженная бабушка, а вот о том, что она была не одна, а с подружками, полицейские узнали уже в ходе поисков.

"Полицейские вместе с неравнодушными гражданами более пяти часов разыскивали детей по всему Подольску.Две девочки приехали в райцентр из соседнего села и самостоятельно собирались идти домой", - сообщили правоохранители.

К счастью, никаких противоправных действий в отношении девочек совершено не было.

Копы провели с детьми профилактическую беседу, а вот их родителей ждет административная ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей.

До этого мы сообщали, что в Одессе 4-летняя девочка блуждала по городу без куртки в поисках мамы.

Ее заметили неравнодушные местные жители и сообщили о малышке в полицию.

На месте патрульные забрали ребенка в служебную машину, чтобы согреть и покормить.

Как стало известно, недавно девочка попала в интернат и еще не привыкла к своему новому месту пребывания. Сама же девочка все время спрашивала о своей маме.

Также мы писали, что в одесской маршрутке заметили маленькую девочку в пижаме и шлепках без сопровождения взрослых.

Кроме того стало известно, что в центре Одессы потерялся 5-летний мальчик во время прогулки.

Правоохранители обнаружили заплаканного маленького ребенка в магазине на улице Екатерининской.

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