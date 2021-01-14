Нацгвардейцы и полицейские собрались на Куликовом поле в Одессе

Так, в четверг, 14 января на Куликовом поле представители Национальной гвардии и Нацполиции заявили о начале совместной службы. Об этом пишут местные СМИ.

Как стало известно, они заявили о сотрудничестве чтобы контролировать соблюдение карантинных мер в Одессе.

Кроме того, стало известно, то на сегодняшнем построении появилось 20 новых мобильных автобусов, с помощью которых нацгвардейцы будут оперативнее патрулировать город.

До этого мы сообщали, что одесских бизнесменов начнут штрафовать за отсутствие масок у персонала и посетителей

В четверг, 14 января вступает в силу новый закон, согласно которому полиция сможет выписывать штрафы владельцам бизнеса за не ношение масок посетителями. Об этом сообщает парламентская газета "Голос Украины".

Размер штрафа т 3400 до 5100 гривен. Это правило распространяется на посещение всех предприятий, где осуществляется обслуживание населения, а также на общественный транспорт.

Штраф выпишут, если на предприятии, в заведении, общественном транспорте:

▪️Пропустили человека без маски, надетой на лицо.

▪️Владельцы бизнеса не предприняли мер, чтобы человек надел маску, находясь в помещении / транспорте.

▪️Обслужили клиентов без масок на лице.

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