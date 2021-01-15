Спасатели Одесской области предупредили об ухудшении метеорологических условий в регионе
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По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, 15 января местами в Одесской области будет идти снег, гололедица, днем метель.
Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, днем местами порывы достигнут до 15-18 метров в секунду. Температура ночью и днем 2-7 ° мороза.
Отмечается, что 16-17 января будет наблюдаться существенное снижение температуры до 10-15 градусов мороза.
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Ранее мы писали, что на одесских тротуарах образовался гололед.
Учитывая опасную погоду па сайте горсовета появились адреса травматологических пунктов, которые работают круглосуточно:
- городская больница №5, травмпункт – Лидерсовский бульвар, 11;
- консультативно-диагностический центр городской клинической больницы №1, травмпункт – ул. Болгарская, 38;
- городская клиническая больница №11, травмпункт – ул. Академика Воробьёва, 5;
- консультативно-диагностический центр №29, травмпункт – пр. Добровольского, 100.
Также мы писали, что в Одессе на Куликовом поле установили большую палатку для обогрева.
Погреться в палатке смогут не только бездомные, но и одесситы, которые в холодное время оказались на улице и замерзли.
Волонтеры будут кормить посетителей два раза в день и предлагать им горячий чай. Машина скорой помощи дежурит возле пункта обогрева.
Напомним, что коварная стихия надвигается на Одессу, когда ждать непогоды: "ливни, шквалы и похолодание"
Как сообщала Politeka, Одессу засыпет снегом: синоптики предупредили об ухудшении погоды, названа дата
Также Politeka писала, что «Вот это начало 2021 года»: видео аномалии в Одесской области, проснулись даже пчелы