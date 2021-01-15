Спасатели Одесской области предупредили об ухудшении метеорологических условий в регионе

Об этом сообщает пресс-служба областного ГСЧС, передает Politeka.net

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, 15 января местами в Одесской области будет идти снег, гололедица, днем метель.

Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, днем местами порывы достигнут до 15-18 метров в секунду. Температура ночью и днем 2-7 ° мороза.

Отмечается, что 16-17 января будет наблюдаться существенное снижение температуры до 10-15 градусов мороза.

Ранее мы писали, что на одесских тротуарах образовался гололед.

Учитывая опасную погоду па сайте горсовета появились адреса травматологических пунктов, которые работают круглосуточно:

- городская больница №5, травмпункт – Лидерсовский бульвар, 11;

- консультативно-диагностический центр городской клинической больницы №1, травмпункт – ул. Болгарская, 38;

- городская клиническая больница №11, травмпункт – ул. Академика Воробьёва, 5;

- консультативно-диагностический центр №29, травмпункт – пр. Добровольского, 100.

Также мы писали, что в Одессе на Куликовом поле установили большую палатку для обогрева.

Погреться в палатке смогут не только бездомные, но и одесситы, которые в холодное время оказались на улице и замерзли.

Волонтеры будут кормить посетителей два раза в день и предлагать им горячий чай. Машина скорой помощи дежурит возле пункта обогрева.



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