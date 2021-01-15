Только за одни сутки приняли 54 человека

По причине гололеда пострадали свыше полусотни жителей Одессы

Так, за сутки в одесские больницы с травмами от падений на улице обратились 54 человека. Шестерых даже пришлось госпитализировать. Такую информацию предоставил местный сайт УСИ.

Тем, кто поскользнулся и упал на льду, медики рекомендуют сразу же обратиться в травмпункт, поскольку не всегда можно распознать характер травмы.

В тоже время главный врач одесской городской больницы №11 Николай Турчин советует стараться падать так, чтобы максимально размягчить тело, чтобы не было жесткого удара и большой нагрузки на скелет.

«Пациенты, которые получили травму, – не сидите дома и не ждите, когда станет плохо. Чем дальше, тем хуже – отекают ткани, гематома теряет эластичность, что приводит к тому, что сложнее манипулировать переломом, ушиб, оказывать правильно помощь, – призывает медик.

Напомним, что спасатели Одесской области предупредили об ухудшении метеорологических условий в регионе.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, 15 января местами в Одесской области будет идти снег, гололедица, днем метель.

Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, днем местами порывы достигнут до 15-18 метров в секунду. Температура ночью и днем 2-7 ° мороза.

Отмечается, что 16-17 января будет наблюдаться существенное снижение температуры до 10-15 градусов мороза.

Напомним, что одесситов призвали готовиться к суровым холодам до -14 мороза: названы даты

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