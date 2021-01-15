Одесситам указали на важный симптом, которые в большинстве случаев означает легкое протекание болезни COVID-19
По мнению врача-инфекциониста Ольги Голубовской, это потеря обоняния. Об этом она
Медик утверждает, что в 86% случаев потеря нюха проявляется в легких формах коронавируса.
«То, о чем я уже с мая месяца говорю своим пациентам - если вы потеряли обоняние, с большой вероятностью у Вас не будет тяжелого течения заболевания, до 86% этого симптома припадает на легкие формы», - сообщила Голубовская.
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Еще одним симптомом легкого течения болезни, помимо потери обоняния, может быть искажение вкуса — дисгевзии. Например, вода из крана может казаться сладкой.
"То же самое в меньшей степени можно сказать о диарейном синдроме с той оговоркой, что он сам по себе может быть достаточно утомительным. Поэтому — "потерял нюх", радуйся, что не потеряешь сатурацию", — отметила она.
Ранее мы уже писали, что в Одессе сокращается количество заразившихся на ковид, однако радоваться пока рано.
Так, в городе заметно снизилось количество госпитализаций больных с Covid-19, в то же время увеличивается число пациентов, которые поступают, уже находясь в тяжелом состоянии. Об этом в ходе заседания оперативного штаба заявила глава горздра Елена Якименко.
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