Под Одессой полицейский спас 20-летнего парня, который собирался покончить с собой

Предотвратить трагедию смогли в городе Черноморске. Об этом информирует сайт Нацполиции в Одесской области на странице в Фейсбуке, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Так, неравнодушные местные жители позвонили в полицию и сообщили, что совсем молодой парень по лестнице поднялся на 22-й этаж высотки и вознамерился прыгать вниз.

Прибывший на место сотрудник сектора реагирования патрульной полиции Борис Балашов не теряя ни секунды побежал по лестнице на последний этаж здания и отговорил парня от совершения непоправимого поступка.

«Когда я поднялся наверх, то увидел, что парень имеет явные признаки опьянения и в любой момент может упасть вниз. Я начал с ним разговаривать и протянул к нему руку. Только человек ее вскочил, я потянул его на себя», - рассказал правоохранитель.

О том, что именно толкнуло парня на попытку суицида в полиции не сообщают, однако известно, что ему всего 20 лет и приехал молодой человек из Николаевской области.

До этого мы сообщали, что в Одессе на поселке Котовского молодой мужчина выпал из окна восьмого этажа и остался жив. Он упал на ступеньки подвала и очевидцы немедленно вызвали скорую помощь.

Инцидент произошел во дворе одной из многоэтажек на улице Бочарова.

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