Из них 128 садиков – государственные, остальные – частные

В Одессе неизвестные угрожают взорвать 185 детских садов по всему городу

Как сообщили в полиции Одесской области, 15 января на электронную почту пришло очередное сообщение о минировании.

В нем было сказано, что в 185 детских садах должны произойти взрывы в интервале с 15.00 до полуночи.

Достоверность этой информации проверяют следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи.



В тоже время глава департамента образования и науки Елена Буйневич объяснила что неизвестные сообщают о минировании в 185 дошкольных учреждениях. Из них 128 садиков – коммунальной формы собственности, остальные – частные.

"На время проверки сообщения о минировании воспитатели выводят детей на улицу. Проверка занимает около полу часа, но ожидать очереди можно и несколько часов", - сообщила чиновница.

Несколько дней назад в Одессе сотрудники экстренных служб проводили эвакуацию людей из-за минирования.

Сообщение о заложенных взрывчатках в девяти зданиях в Одессе поступило на электронный адрес полиции в 10 утра, 12 января.

Также ранее сообщалось, что в декабре месяце прошлого года под удар попали учебные заведения в городе.

Сначала на электронный адрес полиции пришло анонимное сообщение о минировании 4 школ, на второй день "заминировали" сразу 5 гимназий, а через несколько дней в полиции получили анонимное сообщение о взрывчатке в десяти одесских школах.

Напомним, что одессит зарезал друга после оскорблений.

Как сообщала Politeka, на Одесчине молодчик напал на школьницу прямо на улице, жители рассказали увиденное.

Также Politeka писала, что на Одесчине разбойник ворвался в дом инвалида.