В Одессе и области полиция продолжает штрафовать людей за нарушение правил локдауна
Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУНП и показали кадры карантинных рейдов, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
С начала локдауна правоохранители составили 190 протоколов относительно незаконной работы торговых и развлекательных заведений, салонов красоты и других предприятий.
Еще 881 штраф выписали людям, которые находились в общественных местах без средств индивидуальной защиты.
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Уточним, что для обычных граждан штраф за нахождение в общественном месте без маски составляет от 170 до 255 гривен. Для предпринимателей нарушение правил карантина обойдется от 17 000 до 34 000 гривен, а для должностных лиц от 34 000 до 170 000.
Кроме того, с 14 января вступил в силу закон, согласно которому полиция сможет выписывать штрафы владельцам бизнеса за не ношение масок посетителями.
Размер штрафа т 3400 до 5100 гривен. Это правило распространяется на посещение всех предприятий, где осуществляется обслуживание населения, а также на общественный транспорт.
К слову, с 8 по 24 января на всей территории Украины действует суровый локдаун.
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