Застряли две иномарки и эвакуатор

На пляже в Одессе увязли в песке две иномарки и эвакуатор, который приехал их вызволять

Происшествие случилось утром 15 января на пляже Ланжерон. Об этом рассказали очевидцы на страницах соцсетей, и разместили фотографии в придачу, передает Politeka.net

По словам одесситов, в песке и снеге недалеко от воды застряли три автомобиля – Lexus, Chevrolet и эвакуатор.

По всей видимости, последний пытался помочь иномаркам и сам застрял.

Свидетели случившегося говорят, что все попытки выбраться из ловушки, куда водители сами заехали не увенчались успехом.

«Все увязли в песке. Я им посоветовала взять лопату и начать откапываться, а потом подставить доски. Послушались. Не все еще потеряно», - рассказала одесситка.

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ДТП произошло вечером 14 января под Пересыпским мостом.

Виновником аварии стал водитель грузовика DAF с прицепом, который двигаясь в направлении улицы Балковской при маневрировании столкнулся с автомобилем Opel Astra.

Пострадавшего 22-летнего водителя Opel доставили в больницу.

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