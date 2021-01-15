На пляже в Одессе увязли в песке две иномарки и эвакуатор, который приехал их вызволять
Происшествие случилось утром 15 января на пляже Ланжерон. Об этом рассказали очевидцы на страницах соцсетей, и разместили фотографии в придачу, передает Politeka.net
По словам одесситов, в песке и снеге недалеко от воды застряли три автомобиля – Lexus, Chevrolet и эвакуатор.
По всей видимости, последний пытался помочь иномаркам и сам застрял.
Ани Лорак ошеломила роскошью своего особняка за три миллиона евро, новые фото: "Снежная королева"
Кошевой из "Квартал 95" обратился к дочери, которая страдает от травли в школе: "Дальше только..."
Дантес взъелся на Надю Дорофееву из-за денег, подробности конфликта: "Ты что, о**енела вообще!"
Внезапно оборвалась жизнь знаменитого российского актера-красавца: им восхищались миллионы, подробности
Кристина Орбакайте неожиданно стала женой известного певца: "Ух ты, у меня новая семья!"
Свидетели случившегося говорят, что все попытки выбраться из ловушки, куда водители сами заехали не увенчались успехом.
«Все увязли в песке. Я им посоветовала взять лопату и начать откапываться, а потом подставить доски. Послушались. Не все еще потеряно», - рассказала одесситка.
Ранее мы сообщали, что в Одессе грузовик ударил иномарку, в результате чего задняя часть легковушки угодила под фуру
ДТП произошло вечером 14 января под Пересыпским мостом.
Виновником аварии стал водитель грузовика DAF с прицепом, который двигаясь в направлении улицы Балковской при маневрировании столкнулся с автомобилем Opel Astra.
Пострадавшего 22-летнего водителя Opel доставили в больницу.
Напомним, что в больнице Одессы ушел из жизни подросток, несмотря на все усилия врачей: трагические подробности
А еще Politeka писала в Одессе скорая попала в ДТП, появилось видео: отлетела на трамвайные рельсы
Также Politeka сообщала, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура