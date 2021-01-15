За прошлые сутки в Одесской области китайский вирус унес жизни 23 человек

По состоянию на 15 января, в Одессе и области выявлено 593 новых случаев инфицирования, из них 218 — у одесситов, 375 — у жителей районов области.Такую информацию предоставили в пресс-службе одесского горсовета, передает Politeka.net

По официальным данным на 15 января, на лечении в инфекционной больнице находятся 174 пациента с COVID-19, из них 45 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 129 пациентов, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 18 человек с подозрением на COVID-19.

44 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 16 человек — в ГКБ №10, 69 человек — в городской больнице №5, пять детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 14 января, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 328 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребенка, девочка находится на амбулаторном лечении.

Полностью излечились от болезни 200 жителей Одессы. И это за одни сутки.

Общее число выздоровевших в городе насчитывается уже 28 человек, продолжают болеть 5 907 одесситов.

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