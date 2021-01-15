В сети показали, как в Одессе наказали вора, который пытался совершить кражу и скрыться
Соответствующее видео обнародовал Телеграм-канал "Одесса как она есть", передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
По данным авторов телеграм-канала, мужчина убегал с места совершения преступления, однако неравнодушные жители сумели его догнать. После поимки они примотали злоумышленника скотчем к столбу. В таком состоянии он ожидал приезда полицейских.
На кадрах можно увидеть, как прохожие крепко обмотали скотчем мужчину. Вся его верхняя одежда была покрыта клейкой лентой.
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Ранее мы сообщали о том, что в Одессе женщину ограбили, пока она ждала маршрутку
Это произошло на улице Академика Королева.
К стоящей на остановке общественного транспорта местной жительнице подъехал грабитель на мопеде и не останавливаясь, вырвал из рук потерпевшей рюкзак, в котором лежали мобильный телефон, деньги и другие личные вещи. После этого он уехал, причинив ей ущерб на девять тысяч гривен.
Буквально на днях мы писали, что в Одессе грабитель подкараулил молодую девушку возле платежного терминала в Приморском районе города, а затем подбежал и вырвал из ее рук смартфон.
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