В сети показали, как в Одессе наказали вора, который пытался совершить кражу и скрыться

Соответствующее видео обнародовал Телеграм-канал "Одесса как она есть", передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

По данным авторов телеграм-канала, мужчина убегал с места совершения преступления, однако неравнодушные жители сумели его догнать. После поимки они примотали злоумышленника скотчем к столбу. В таком состоянии он ожидал приезда полицейских.

На кадрах можно увидеть, как прохожие крепко обмотали скотчем мужчину. Вся его верхняя одежда была покрыта клейкой лентой.

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Это произошло на улице Академика Королева.

К стоящей на остановке общественного транспорта местной жительнице подъехал грабитель на мопеде и не останавливаясь, вырвал из рук потерпевшей рюкзак, в котором лежали мобильный телефон, деньги и другие личные вещи. После этого он уехал, причинив ей ущерб на девять тысяч гривен.

Буквально на днях мы писали, что в Одессе грабитель подкараулил молодую девушку возле платежного терминала в Приморском районе города, а затем подбежал и вырвал из ее рук смартфон.

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