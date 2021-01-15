Жителям Одессы сообщили, что их ждет после окончания локдауна с 25 января
Несмотря на снятие строгих ограничений карантинные меры будут сохраняться в течение всего 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире одной из программ на центральном телеканале, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как отметил глава Кабмина, с 25 января, после окончания локдауна, в Украине планируют вернуться к адаптивному карантину. Это означает, что ношение масок, социальная дистанция и мытье рук остаются неотъемлемыми условиями.
«Мы сейчас проходим этот карантин, который помогает нам сбить потенциальную волну заболеваемости после новогодних и рождественских праздников», — сообщил Шмыгаль.
Также он добавил, что совсем скоро в Украину доставят вакцину от Covid-19, которая станет как он выразился, «моральным облегчением».
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Ранее мы сообщали, что одесситам указали на важный симптом, которые в большинстве случаев означает легкое протекание болезни COVID-19.
По мнению врача-инфекциониста Ольги Голубовской, это потеря обоняния.
Медик утверждает, что в 86% случаев потеря нюха проявляется в легких формах коронавируса.
«То, о чем я уже с мая месяца говорю своим пациентам - если вы потеряли обоняние, с большой вероятностью у Вас не будет тяжелого течения заболевания, до 86% этого симптома припадает на легкие формы», - сообщила Голубовская.
Еще одним симптомом легкого течения болезни, помимо потери обоняния, может быть искажение вкуса — дисгевзии. Например, вода из крана может казаться сладкой.
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