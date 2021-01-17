В Одессе на катке провалился мужчина
Соотвествующее видео обнародовали очевидцы в местный паблик «Одесса как она есть», пишет Politeka.net.
Из-за сильных морозов пруд в парке Победы превратился в настоящий каток. В воскресенье, 17 января, многие одесситы вышли, чтобы порадоваться зимним забавам.
Однако прогулка на импровизированном катке не для всех прошла успешно. Один мужчина провалился под лед.
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Очевидцы засняли, как неравнодушные жители кинулись спасать пострадавшего и вытащили его из холодной воды.
Отметим, что особую опасность каток может представлять для детей, которые могут не только травмироваться, но и пробить дыру во льду.
А тем временем синоптики сообщили, что в понедельник 18 января одесситов ждет переменная облачность без существенных осадков. Водителям стоит вести себя очень осторожно, потому что на улицах город будет сильный гололед. Ветер северный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью будет 9-11 °С мороза, днем – 6-8 °С со знаком минус.
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Ночью 17 января температура воздуха в Одессе была -13 градусов, но чувствовалось как -22, а температура воды составляет 3-5 градусов тепла.
Море не замерзло, а на его поверхности появился пар, как при кипении.
Кадры уникального явления опубликовали в сети.
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