В центре Одессы 19-летнюю девушку нашли в петле

Трагедия произошла в ночь на 17 января в хостеле на улице Успенской. Об этом сообщает издание Odessa.online, со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Тело молодой девушки обнаружила в душевой кабинке уборщица рано утром.

По предварительным данным полиции, погибшая совершила самоубийство. Однако при себе она не оставила никакой записки.

Местный телеграм-канал «Ху**ая Одесса» показал фото с места трагедии.

По данному факту возбуждено производство по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области женщина ударила 45-летнего мужчину ножом в спину.

Конфликт возник, когда 60-летняя женщина и ее муж гуляли по городу и увидели незнакомца, который играя с ребенком в снежки, бросал их в сторону памятника военным.

В ответ на замечание начался спор, во время которого потерпевший ударил мужчину правонарушительницы, после чего женщина вонзила ему в спину нож.

Также мы сообщали, что в Одессе ночью жестко убили мужчину.

Ему пробили легкие и перерезали горло. Убийство произошло на улице Ильфа и Петрова, а тело мужчины было обнаружено прохожими ближе к полуночи.

Напомним, что в Одессе маршрутчик напал и избил пассажира, который расчитался за проезд мелочью

Как сообщала Politeka, в одесском ТРЦ у девушки потребовали деньги за испорченный товар, видео: "Задержали семью с детьми"

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