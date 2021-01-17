В центре Одессы 19-летнюю девушку нашли в петле
Трагедия произошла в ночь на 17 января в хостеле на улице Успенской. Об этом сообщает издание
Тело молодой девушки обнаружила в душевой кабинке уборщица рано утром.
По предварительным данным полиции, погибшая совершила самоубийство. Однако при себе она не оставила никакой записки.
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Местный телеграм-канал «Ху**ая Одесса» показал фото с места трагедии.
По данному факту возбуждено производство по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области женщина ударила 45-летнего мужчину ножом в спину.
Конфликт возник, когда 60-летняя женщина и ее муж гуляли по городу и увидели незнакомца, который играя с ребенком в снежки, бросал их в сторону памятника военным.
В ответ на замечание начался спор, во время которого потерпевший ударил мужчину правонарушительницы, после чего женщина вонзила ему в спину нож.
Также мы сообщали, что в Одессе ночью жестко убили мужчину.
Ему пробили легкие и перерезали горло. Убийство произошло на улице Ильфа и Петрова, а тело мужчины было обнаружено прохожими ближе к полуночи.
Напомним, что в Одессе маршрутчик напал и избил пассажира, который расчитался за проезд мелочью
Как сообщала Politeka, в одесском ТРЦ у девушки потребовали деньги за испорченный товар, видео: "Задержали семью с детьми"
Также Politeka писала, что гастролеры избили и ограбили одессита на глазах у полицейского: "отобрали 30 тысяч долларов"