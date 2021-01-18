Появились новые подробности пожара в гостинице в Одессе

Вечером 17 января в Одессе на улице Посмитного 10/12 произошел пожар в трехэтажном жилом доме, в помещении которого расположен отель.

Отмечается, что люди из пылающего здания звали на помощь, некоторые прыгали из окон.

В Сети пишут, что видели огромный столб дыма и ощущали запах гари далеко от места происшествия.

По состоянию на 22:05, пожар локализован на площади 1 тысяча 200 квадратных метров. Всех жильцов дома вывели на свежий воздух.

В результате происшествия есть жертвы. Сперва сообщалось об одном погибшем, позже выяснилось, что количество жертв увеличилось до двух.

В пресс-службе полиции Одессы сообщили, что пожар в Одессе квалифицировали как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Ранее местные СМИ писали, что причиной могла стать неисправность проводки в здании.

Так, постоялец отеля Влад рассказал изданию «Думская», что услышал, как загорелась проводка на втором этаже, успел схватить документы и выбежать из здания. По его словам, в отеле жило много иностранцев.

Еще один постоялец отеля по имени Сергей сообщил, что буквально вчера в гостинице чинили проводку. До этого периодически были проблемы со светом.

Напомним, в Одессе пламя разбушевалось в кафе, спасателей подняли по тревоге: кадры ЧП.

Как сообщала Politeka, пожар в многоэтажке доме унес жизни 8 человек, люди молили о помощи в соцсетях: "Я с ребенком взаперти", фото.

Также Politeka писала, что пожар охватил ресторан в Одессе, клубы черного дыма видны издалека: видео ЧП.