В Одессу пришли лютые морозы и стало известно, сколько они продлятся

По прогнозам синоптиков, пик похолодания еще впереди, однако уже на этой неделе начнется потепление, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

В понедельник 18 января жителей Одессы ждет пасмурная и снежная погода. Ветер северный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью будет 9-11 °С мороза, днем – 6-8 °С со знаком минус.

Во вторник, 19 января на Крещение будет отмечаться пик похолодания. Термометра опустится до рекордных за весь год морозов, ночью до -17 градусов, днем будет около -6.

В среду, 20 января, в Одессе начнется долгожданное потепление. Столбик термометра резко поползет вверх, но так и не поднимется выше нуля. Небо снова покроется тучами. Синоптики не прогнозируют осадков в этот день. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -8-6 градуса, днем -2.

В четверг и пятницу в городе будет облачно и сухо. Ветер южный, 7-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит до 4-6 °С тепла, днем температура поднимется около 6-8 °С со знаком плюс.

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