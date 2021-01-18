Начало рабочей недели предвещает неблагоприятные погодные условия в Одессе

В понедельник, 18 января в городе идет снег, а на дорогах и тротуарах по-прежнему сохраняется гололед.

В связи с ухудшением ситуации как на дорогах, так и пешеходных коммуникациях одесская мэрия просит горожан максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы Одессы. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице.

Также одесситов просят не оставлять авто под деревьями и линиями электропередач, так как в результате непогоды возможно падение веток и кабелей.

Похожая погодная ситуация наблюдается и в Одесской области.

По прогнозам синоптиков, сегодня днем температура опустится до -8 °С мороза, а ночью до -11. С утра идет снег, а на дорогах сохраняется гололедица.



Во вторник, 19 января на Крещение будет отмечаться пик похолодания. Температура опустится до рекордных за весь год морозов, ночью до -17 градусов, днем будет около -6.

Ранее мы сообщали, что в Одессе "закипело" Черное море.

Ночью 17 января температура воздуха в Одессе была -13 градусов, но чувствовалось как -22, а температура воды составляет 3-5 градусов тепла.

Море не замерзло, а на его поверхности появился пар, как при кипении.

Напомним, что в Одессе наблюдается рекордное похолодание, синоптики сообщили, когда ожидать погодного удара: названа дата

Как сообщала Politeka, Одессу засыпет снегом: синоптики предупредили об ухудшении погоды, названа дата

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