Начало рабочей недели предвещает неблагоприятные погодные условия в Одессе
В понедельник, 18 января в городе идет снег, а на дорогах и тротуарах по-прежнему сохраняется гололед.
В связи с ухудшением ситуации как на дорогах, так и пешеходных коммуникациях одесская мэрия просит горожан максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы Одессы. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице.
Также одесситов просят не оставлять авто под деревьями и линиями электропередач, так как в результате непогоды возможно падение веток и кабелей.
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Похожая погодная ситуация наблюдается и в Одесской области.
По прогнозам синоптиков, сегодня днем температура опустится до -8 °С мороза, а ночью до -11. С утра идет снег, а на дорогах сохраняется гололедица.
Во вторник, 19 января на Крещение будет отмечаться пик похолодания. Температура опустится до рекордных за весь год морозов, ночью до -17 градусов, днем будет около -6.
Ранее мы сообщали, что в Одессе "закипело" Черное море.
Ночью 17 января температура воздуха в Одессе была -13 градусов, но чувствовалось как -22, а температура воды составляет 3-5 градусов тепла.
Море не замерзло, а на его поверхности появился пар, как при кипении.
Напомним, что в Одессе наблюдается рекордное похолодание, синоптики сообщили, когда ожидать погодного удара: названа дата
Как сообщала Politeka, Одессу засыпет снегом: синоптики предупредили об ухудшении погоды, названа дата
Также Politeka писала, что снег, метель и морозы надвигаются на Одесчину: срочное предупреждение спасателей