В Одесской области хулиган пырнул ножом в живот молодого человека за сделанное замечание

Детали происшествия рассказали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net

По словам правоохранителей, 34-летний житель села Великий Дальник ударил 19-летнего парня ножом в живот просто за то, что тот сделал ему замечание и попросил прекратить дебоширить и кричать на улице, поскольку уже был поздний вечер и все отдыхали.

Пострадавший потерял много крови и его экстренно госпитализировали в больницу. Сейчас его состояние оценивают, как удовлетворительное.

В свою очередь, копы доставили подозреваемого в территориальный отдел полиции, но объяснять причину своего поступка он отказался.

За умышленное причинение тяжкого телесного повреждения ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области женщина ударила 45-летнего мужчину ножом в спину.

Конфликт возник, когда 60-летняя женщина и ее муж гуляли по городу и увидели незнакомца, который играя с ребенком в снежки, бросал их в сторону памятника военным.

В ответ на замечание начался спор, во время которого потерпевший ударил мужчину правонарушительницы, после чего женщина вонзила ему в спину нож.

Также мы сообщали, что в Одессе ночью жестко убили мужчину.

Ему пробили легкие и перерезали горло. Убийство произошло на улице Ильфа и Петрова, а тело мужчины было обнаружено прохожими ближе к полуночи.

Напомним, что в Одессе маршрутчик напал и избил пассажира, который расчитался за проезд мелочью

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