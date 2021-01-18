В одесских школах учеников собираются вернуть за парты, если не передумает правительство

Так, с 25 января во всех школах планируется вернуться к очному обучению. Об этом рассказала в ходе совещания 18 января директор департамента образования Елена Буйневич, передает Politeka.net

«Мы проведем опросы среди родителей и педагогов, чтобы выяснить ситуацию по каждому классу с заболеваемостью. В целом же со следующего понедельника, 25 января, готовимся учеников с вернуть в школы к очному процессу обучения, если не будет других предложений от Кабмина», - рассказала чиновница.

К слову, школьники Одессы учатся дистанционно с 11 по 24 января.

Что касается детских садиков, то закрыт лишь один — №34, где болеют работники пищеблока и медработники. Его планируют также открыть со следующего понедельника.

До этого мы сообщали, что одесситам указали на важный симптом, которые в большинстве случаев означает легкое протекание болезни COVID-19ю

По мнению врача-инфекциониста Ольги Голубовской, это потеря обоняния.

Медик утверждает, что в 86% случаев потеря нюха проявляется в легких формах коронавируса.

Еще одним симптомом легкого течения болезни, помимо потери обоняния, может быть искажение вкуса — дисгевзии. Например, вода из крана может казаться сладкой.

Напомним, что в Одессе не все школы ушли на дистанционку после каникул, известно где

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