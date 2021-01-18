В последнее время на одесских улицах участились кражи смартфоном, причем жертвами ограблений стают как взрослые, так и дети

Только за два дня - 15 и 16 января в Одессе произошло три случая, когда владельцы лишились своих мобильных телефонов, рассказали в пресс-службе Нацполиции в Одесской области, передает Politeka.net

Так, 15 января поздно вечером по пути домой ограбили 18-летнего одессита.

Это произошло в районе 2-го Христианского кладбища около железнодорожных путей. Двое приезжий из Балтского района догнали парня и угрожая ножом похитили у него смартфон и деньги.

В тот же день жертвой ограбления стала 26-леняя одесситка. Во дворе дома на Фонтанской дороге на нее напал местный житель и вырвал из рук телефон стоимостью 15 тыс. гривен, а затем скрылся.

Еще одну кражу телефона зафиксировали на поселке Котовского.

На улице Махачкалинской дети играли в снежки на местном школьном стадионе, положив вещи на трибуну. После игры 12-летняя девочка обнаружила кражу сумки со смартфоном. Об этом она рассказала родителям, а те - правоохранителям.

Принятыми мерами копы разоблачили 17-летнего местного парня, который совершил преступление. Он объяснил свой поступок тем, что, увидев дорогой телефон и не смог удержаться, чтобы не украсть его.

Также в полиции отметили, что разыскали нападавших в двух других случаях. Согласно действующему законодательству, за ограбление им грозит до 4 лет тюрьмы.

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