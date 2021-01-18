Будем ходить в масках до конца марта

Жителям Одессы сообщили, что карантин планируют продлевать до 31 марта

Об это заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию "Интерфакс-Украина", передает Politeka.net

По словам главы Кабмина, с 25 января в Украине начнет действовать адаптивный карантин «оранжевой» зоны».

Кроме того, он отметил, что на сегодня власть не видит необходимости продолжать жесткие карантинные меры дольше чем до 24 января.

"Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не исчезла", - заявил премьер.

Ранее мы сообщали, что в одесских школах учеников собираются вернуть за парты, если не передумает правительство.

Так, с 25 января во всех школах планируется вернуться к очному обучению. Об этом рассказала в ходе совещания 18 января директор департамента образования Елена Буйневич.

«Мы проведем опросы среди родителей и педагогов, чтобы выяснить ситуацию по каждому классу с заболеваемостью. В целом же со следующего понедельника, 25 января, готовимся учеников с вернуть в школы к очному процессу обучения, если не будет других предложений от Кабмина», - рассказала чиновница.

К слову, школьники Одессы учатся дистанционно с 11 по 24 января.

Напомним, что в Одессе не все школы ушли на дистанционку после каникул, известно где

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