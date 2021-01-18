Жителей Одессы призывают при любых симптомах проявления вирусной болезни проходит тестирование на ковид, ведь это совершенно бесплатно

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Степанов утверждает, что семейные врачи обеспечены и ПЦР-тестами, и экспресс-тестами на антиген.

"Если вам требуется тестирование, обязательно, не ждите никого, идите и тестируйтесь. Все это бесплатно. У любого человека, у которого есть даже незначительные симптомы респираторного заболевания — не только COVID-19, любые симптомы респираторного заболевания — можно пойти и сдать тест", — сказал министр здравоохранения.

Степанов добавил, что бесплатно тест могут сделать и те люди, кто контактировал с коронавирусным больным.

Напомним, жителям Одессы сообщили, что карантин планируют продлевать до 31 марта. Об это заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы Кабмина, с 25 января в Украине начнет действовать адаптивный карантин «оранжевой» зоны».

Кроме того, он отметил, что на сегодня власть не видит необходимости продолжать жесткие карантинные меры дольше чем до 24 января.

"Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не исчезла", - заявил премьер.

Напомним, что одесситов огорчили новым продлением карантина: Шмыгаль рассказал, чего ждать после с 25 января

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