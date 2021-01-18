Одессу накрыли обильные снегопады, а столбики термометров опустили до -16 градусов мороза

Из-за этого на крышах, карнизах и проводах образовались сосульки, которые несут угрозу для здоровья и жизни людей.

В одесской мэрии призвали горожан быть внимательными на улицах города не подходить близко к стенам домов во избежание травматизма.

В тоже время руководителям всех предприятий и организаций призвали своевременно чистить крыши и козырьки зданий от наледи и сосулек. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета, ссылаясь на требования закона Украины «О благоустройстве населенных пунктов» и Правила благоустройства территории города Одессы.

Штраф за невыполнение указанного закона составляет от 850 до 1700 гривен.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 19 января на Крещение будет отмечаться пик похолодания. Температура опустится до рекордных за весь год морозов, ночью до -17 градусов, днем будет около -6.

В среду, 20 января, в Одессе начнется долгожданное потепление. Столбик термометра резко поползет вверх, но так и не поднимется выше нуля. Небо снова покроется тучами. Синоптики не прогнозируют осадков в этот день. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -8-6 градуса, днем -2.

Ранее мы сообщали, что в Одессе "закипело" Черное море.

Ночью 17 января температура воздуха в Одессе была -13 градусов, но чувствовалось как -22, а температура воды составляет 3-5 градусов тепла.

Море не замерзло, а на его поверхности появился пар, как при кипении.

Напомним, что в Одессе наблюдается рекордное похолодание, синоптики сообщили, когда ожидать погодного удара: названа дата

Как сообщала Politeka, ухудшение погоды в Одессе, сделано срочное обращение властей: "Не выходить из дома без..."

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