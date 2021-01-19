В Одессе агрессивный мужчина избил женщину-водителя трамвая до такой степени, что пострадавшую увезли в больницу
Нападение произошло вечером на улице Старопортофранковской. Об этом сообщает издание «
Трамвай №28 с пассажирами ехал в сторону улицы Пастера, когда его "подрезал" водитель на автомобиле Skoda.
Как рассказали очевидцы, после аварийного торможения люди с кондуктором полетели через весь салон и едва не покалечились.
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Женщина-водитель, в свою очередь, решила выйти и разобраться с автохамом, она ударила ладонью по заднему стеклу машины и тут понеслось.
Из машины выскочил агрессивный мужчина. Он повалил ударом в лицо женщину на асфальт и начал бить её ногами. Пассажирам чудом удалось спасти пострадавшую.
«Неадекват пытался скрыться, но его машину заблокировал другой водитель. Вызвали скорую и полицию, начались разборки. Думали, что он пьяный, но нет, просто псих какой-то», - говорят свидетели случившегося.
Сейчас избитая находится в 11-й больнице, а виновника забрали полицейские.
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