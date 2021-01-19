"Думали, что пьяный, а оказался псих"

В Одессе агрессивный мужчина избил женщину-водителя трамвая до такой степени, что пострадавшую увезли в больницу

Нападение произошло вечером на улице Старопортофранковской. Об этом сообщает издание « Думская ».

Трамвай №28 с пассажирами ехал в сторону улицы Пастера, когда его "подрезал" водитель на автомобиле Skoda.

Как рассказали очевидцы, после аварийного торможения люди с кондуктором полетели через весь салон и едва не покалечились.

Женщина-водитель, в свою очередь, решила выйти и разобраться с автохамом, она ударила ладонью по заднему стеклу машины и тут понеслось.

Из машины выскочил агрессивный мужчина. Он повалил ударом в лицо женщину на асфальт и начал бить её ногами. Пассажирам чудом удалось спасти пострадавшую.

«Неадекват пытался скрыться, но его машину заблокировал другой водитель. Вызвали скорую и полицию, начались разборки. Думали, что он пьяный, но нет, просто псих какой-то», - говорят свидетели случившегося.

Сейчас избитая находится в 11-й больнице, а виновника забрали полицейские.

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