Лютые морозы не свойственные для Одесской области привели к появлению в небе «световых столбов»

Редкое и красивое природное явление посчастливилось наблюдать жителям Черноморска вечером в понедельник 18 января. Кадры появились в Telegram-канале "Одесса", передает Politeka.net

На них кажется, что таинственные лучи светят прямо из космоса.

«Из-за низкой температуры в небе стали появляться световые столбы. Узкие полоски света, направленные вверх, образуются из-за кристалликов льда в воздухе, от которых отражается свет уличных фонарей", - говорится в публикации.

Чаще всего это явление можно увидеть зимой при минусовой температуре, когда в атмосфере образуется огромное количество ледяных кристалликов, способных отражать световые лучи.

Отметим, что в ночь с 18 на 19 января в Одессе морозы были действительно очень сильными - от 15 до 17 градусов, что крайне редко случается в прибрежном южном городе.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 19 января на Крещение будет отмечаться пик похолодания. Температура опустится до рекордных за весь год морозов, ночью до -17 градусов, днем будет около -6.

На днях мы сообщали, что в Одессе "закипело" Черное море.

Ночью 17 января температура воздуха в Одессе была -13 градусов, но чувствовалось как -22, а температура воды составляет 3-5 градусов тепла.

Море не замерзло, а на его поверхности появился пар, как при кипении.

Напомним, что в Одессе наблюдается рекордное похолодание, синоптики сообщили, когда ожидать погодного удара: названа дата

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