В Одессе ребенок провалился под лед на импровизированном катке

Инцидент произошел в понедельник, 18 января на замерзшем пруду в парке Победы. Видео засняли очевидцы и разместили в местный телеграм-канал «Одесса-Инфо», пишет Politeka.net(чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам свидетелей, девочка пошла покормить уток и упала в воду. На помощь ребенку поспешили ее родители, которые буквально приползли к девочке по льду и вытащили пострадавшую из ледяной воды.

К счастью, все закончилось хорошо и жизни ребенка больше ничего не угрожает.

Отметим, это не первый случай, когда одесситы проваливаются под лед в парке Победы.

Днем ранее на этом же месте провалился мужчина. Его также удалось спасти.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 19 января на Крещение будет отмечаться пик похолодания. Температура опустится до рекордных за весь год морозов, ночью до -17 градусов, днем будет около -6.

В связи с ухудшением ситуации как на дорогах, так и пешеходных коммуникациях одесская мэрия просит горожан максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы Одессы. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице.

Напомним, что под Одессой жители наблюдали уникальное явление, кадры разлетелись по сети: "Свечение из космоса"

Как сообщала Politeka, в Одессе "закипело" Черное море, жители делятся кадрами уникального явления: "появился пар"

Также Politeka писала, ЧП в парке Одессы, забавы на "катке" обернулись несчастьем: очевидцы сняли все на видео