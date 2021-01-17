В Одессе "закипело" Черное море
Ночью 17 января температура воздуха в Одессе была -13 градусов, но чувствовалось как -22, а температура воды составляет 3-5 градусов тепла.
Море не замерзло, а на его поверхности появился пар, как при кипении.
Видео уникального явления опубликовали в сети.
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На кадрах видно, как на поверхности воды много "дыма", возде моря ветрено, поэтому сохраняется ограниченная видимость.
Ранее мы сообщали, что вОдессе пожаловались на холод в палатах в детском отделении больницы
Женщина с годовалым ребенком на руках рассказала, что им пришлось дважды в неделю обратиться за помощью в детское отделение по адресу Валиховский переулок 5, которое находится при медуниверситете.
Ее возмутило состояние, в котором находится указанное лечебное учреждение. А именно температура в палатах, где лежат дети.
Напомним, что в Одессе маршрутчик напал и избил пассажира, который расчитался за проезд мелочью
Как сообщала Politeka, в одесском ТРЦ у девушки потребовали деньги за испорченный товар, видео: "Задержали семью с детьми"
Также Politeka писала, что гастролеры избили и ограбили одессита на глазах у полицейского: "отобрали 30 тысяч долларов"